Der Kult-Talk aus dem Pott - hier sind die Fans live auf Sendung: Der "Fantalk" hat am Mittwoch (20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in der 11 Freunde-Bar in Essen wieder eine namhafte und interessante Runde zu bieten.

Neben Stammgast Peter Neururer begrüßt Moderator Thomas Helmer auch den Comedian und Hannover-Fan Oliver Pocher, Ex-Nationalspieler Mario Basler sowie SPORT1-Chefreporter Dirc Seemann und Giovanni Zarella zu einer launigen Diskussion rund um das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen der AS Rom und dem FC Liverpool.

Co-Moderator Thorsten Knippertz bindet die Fans vor Ort in die Talk-Runde ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter.