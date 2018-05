FC Bayern: Kader-Check nach dem Aus in der Champions League

Der FC Bayern ist in der Champions League dem Finale so nah gekommen wie seit 2013 nicht mehr. In Zeiten, in denen die Konkurrenz Unsummen investiert, dürfte es für die Münchner auf Sicht aber schwer werden, in Europa ganz vorne mitzuspielen. SPORT1 macht den Kadercheck, wer höchsten Ansprüchen standhält

© SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images