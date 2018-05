Bayern München kann sich nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid (1:2/2:2) mit den enormen Einnahmen in der Königsklasse trösten. Allein 40,2 Millionen Euro kassierte der deutsche Rekordmeister an Prämien von der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Insgesamt beliefen sich die Einnahmen der Bayern auf rund 100 Millionen Euro.

Wie alle anderen 31 Teilnehmer kassierten die Münchner eine Startprämie in Höhe von 12,7 Millionen Euro. Für die fünf Siege in der Gruppenphase gab es 7,5 Millionen (je 1,5). Für das Achtelfinale weitere sechs, für das Viertelfinale 6,5 und für das Halbfinale 7,5 Millionen.

Hinzu kommen Einnahmen aus dem sogenannten Marktpool, die im Falle der Bayern aktuell bei rund 27 Millionen Euro liegen.

FCB-Kampfansage: "Irgendwann holen wir uns das Ding!"

Der Marktpool wird abhängig vom Wert des jeweiligen Fernsehmarktes anteilig an den Nationalverband ausgeschüttet und von diesem an die Klubs verteilt. Die Höhe des deutschen Marktpools wurde noch nicht bekanntgegeben, 2016/17 lag die Gesamtsumme bei circa 66 Millionen Euro.

Nicht zu vergessen sind die Zuschauereinnahmen. Hier verdienen die Münchner pro Champions-League-Spiel circa fünf Millionen Euro. Bei insgesamt sechs Heimspielen in dieser Saison ergibt das weitere 30 Millionen.