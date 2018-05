Aufregung im Morgengrauen: Der FC Bayern wurde nach dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid im noblen Hotel VP Plaza Espana Design durch einen Feueralarm gestört.

Gegen 4.30 Uhr in der Früh gingen für einige Minuten die Sirenen an. Die Stars und der komplette Tross des deutschen Rekordmeisters verließen aufgeschreckt ihre Zimmer. Nach knapp einer halben Stunde gab es Entwarnung.

Die Münchner hatten am Dienstagabend nach einem 2:2 (1:1) gegen die Königlichen das Finale der Königsklasse in Kiew am 26. Mai verpasst. Das Hinspiel hatte Real 2:1 gewonnen. Am Mittwochmittag traten die Bayern den Rückflug nach München an.