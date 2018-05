Die neuseeländischen Amateurfußballer vom Team Wellington haben sich durch ihren ersten Triumph in Ozeaniens Champions League als erste Mannschaft für die Klub-WM am Jahresende in den Vereinigten Arabischen Emiraten qualifiziert.

Im Finalrückspiel der Königsklasse bei Fidschis Meister Lautoka FC siegte Wellington nach seinem klaren 6:0-Hinspielerfolg mit 4:3 (2:0).

Wellington trat damit die Nachfolge von Titelverteidiger und Rekordsieger Auckland City an. Den zuletzt siebenmal nacheinander siegreichen Rivalen aus der heimischen Meisterschaft hatte Wellington im Halbfinale mit zwei Unentschieden (0:0 und 2:2) ausgeschaltet.

Ozeaniens Champions League fehlt aufgrund der Teilnahme professionellerer Vereine aus Australien an dem asiatischen Königswettbewerb weitgehend sportliche Klasse.

Entsprechend ist Aucklands dritter Platz von 2014 auch die einzige WM-Topplatzierung eines ozeanischen Teilnehmers seit Einführung der Vereins-WM als Turnier vor 18 Jahren.