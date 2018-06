Anzeige

Champions League: UEFA schüttet 2,04 Milliarden Euro an Prämien aus Rekordprämien in Champions League / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Bayern München und Real Madrid erhalten jeweils über 30 Millionen Euro an Prämien © Getty Images

Die UEFA schüttet über zwei Milliarden Euro an Prämien für die Teilnehmer in der Champions League. Auch in der Europa League gibt es mehr Geld zu verdienen.