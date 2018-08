Die Gruppen der Champions-League-Saison 2018/19 sind ausgelost.

Der FC Bayern und Schalke 04 haben eine vergleichsweise leichte Aufgabe - ganz im Gegensatz zu Borussia Dortmund. Hoffenheim bekommt es bei seiner Premiere mit Manchester City und Pep Guardiola zu tun.

Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain.

Die Bayern startet in Lissabon am 19. September, es folgt am 2. Oktober das Heimspiel gegen Ajax Amsterdam. Der BVB beginnt am 18. September beim FC Brügge, bevor am 3. Oktober AS Monaco nach Dortmund kommt.

Die Termine der deutschen Teams:



Bayern München:

19. September bei Benfica Lissabon (21.00 Uhr)

02. Oktober gegen Ajax Amsterdam (21.00)

23. Oktober bei AEK Athen (18.55)

07. November gegen AEK Athen (21.00)

27. November gegen Benfica Lissabon (21.00)

12. Dezember bei Ajax Amsterdam (21.00)

Schalke 04:

18. September gegen FC Porto (21.00)

03. Oktober bei Lokomotive Moskau (18.55)

24. Oktober bei Galatasaray Istanbul (21.00)

06. November gegen Galatasaray Istanbul (21.00)

28. November beim FC Porto (21.00)

11. Dezember gegen Lokomotive Moskau (18.55)



Borussia Dortmund:

18. September beim FC Brügge (21.00)

03. Oktober gegen AS Monaco (21.00)

24. Oktober gegen Atletico Madrid (21.00)

06. November bei Atletico Madrid (21.00)

28. November gegen den FC Brügge (21.00)

11. Dezember bei AS Monaco (21.00)

TSG Hoffenheim:

19. September bei Schachtjor Donezk (18.55)

02. Oktober gegen Manchester City (18.55)

23. Oktober gegen Olympique Lyon (21.00)

07. November bei Olympique Lyon (21.00)

27. November gegen Schachtjor Donezk (21.00)

12. Dezember bei Manchester City (21.00)

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A:

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

AS Monaco

Club Brügge

Gruppe B:

FC Barcelona

Tottenham Hotspur

PSV Eindhoven

Inter Mailand

Gruppe C:

Paris Saint-Germain

SSC Neapel

FC Liverpool

Roter Stern Belgrad

Gruppe D:

Lokomotive Moskau

FC Porto

Schalke 04

Galatasaray Istanbul

Gruppe E:

FC Bayern München

Benfica Lissabon

Ajax Amsterdam

AEK Athen

Gruppe F:

Manchester City

Schachtjor Donezk

Olympique Lyon

TSG Hoffenheim

Gruppe G:

Real Madrid

AS Rom

ZSKA Moskau

Viktoria Pilsen

Gruppe H:

Juventus Turin

Manchester United

FC Valencia

Young Boys Bern