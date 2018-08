In der vergangenen Saison konnte Real Madrid sich zum dritten Mal in Folge den Titel in der Champions League sichern. Jetzt hat die UEFA eine Liste der zehn besten Spieler auf jeder Position veröffentlicht. Aus den Top 3, deren Reihenfolge noch offen ist, wird dann die Nummer eins gekürt.

Vor allem bei den Stürmern sucht man einige große Namen vergebens: Sowohl Robert Lewandowski (FC Bayern) als auch Neymar (FC Barcelona) haben es nicht in die Top 10 geschafft. Die Königlichen dominieren.