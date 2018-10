Champions League: Duelle von Galatasaray Istanbul mit deutschen Teams

Die Duelle von Galatasaray Istanbul mit deutschen Teams zum Durchklicken

Am Abend tritt der FC Schalke 04 bei Galatasaray Istanbul (Champions League: Galatasary Istanbul - FC Schalke 04 ab 21 Uhr im LIVETICKER) an. In der "Hölle von Istanbul" erwartet die Königsblauen eine komplizierte Aufgabe.

Denn der türkische Hauptstadt-Klub weist eine durchaus beachtliche Bilanz gegen deutsche Teams auf.

SPORT1 zeigt Galatasarays Duelle mit deutschen Teams.