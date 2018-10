Der FC Schalke 04 setzt bei Galatasaray Istanbul auf Sebastian Rudy und Breel Embolo in der Startelf. Guido Burgstaller muss sich zunächst mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen gastieren die Königsblauen am Mittwoch beim türkischen Meister der vergangenen Saison (Champions League: Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 ab 21 Uhr im LIVETICKER) - mit Sorgen im Gepäck.

"Champions League zu spielen, ist immer gut", sagte Sportvorstand Christian Heidel, "aber man kann jetzt nicht einfach sagen, es ist ein anderer Wettbewerb, und man vergisst, was am Samstag passiert ist. In den Köpfen hängt es trotzdem drin."

Naldo und Fährmann fehlen Schalke

Sechs Niederlagen nach den ersten acht Bundesligaspielen hatte Schalke zuletzt vor 25 Jahren auf dem Konto, weniger als ihre bislang fünf Tore brachten die Königsblauen zuletzt 1967 zustande. Der angestrebte Champions-League-Platz ist schon zehn Punkte entfernt.

Zumindest in der Königsklasse läuft es bislang ganz gut. Gemeinsam mit dem FC Porto sind die Gelsenkirchener mit vier Punkten Tabellenführer der Gruppe D.

Beim türkischen Meister muss Trainer Domenico Tedesco allerdings auf Torhüter Ralf Fährmann und Innenverteidiger Naldo verzichten. Für Fährmann wird erneut U21-Nationalkeeper Alexander Nübel im Tor stehen.

Die Aufstellungen:

Istanbul: Muslera - Linnes, Maicon, Kabak, Nagatomo - Belhanda, Donk, Ndiaye - Gümüs, Derdiyok, Rodrigues

Schalke: Nübel - Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl - Rudy, Stambouli - Uth, Serdar, Konoplyanka - Embolo

Schiedsrichter: Benoit Bastien (Frankreich)

Champions League: So können Sie Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 LIVE verfolgen:

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1