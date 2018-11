BVB - FC Brügge: Champions League LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Champions League Gruppenphase geht in die entscheidende Phase und die Tickets für das Achtelfinale werden vergeben.

Borussia Dortmund will den zweiten Matchball nutzen und in die K.o.-Runde der Champions League einziehen, dem BVB genügt dafür im Duell mit Belgiens Fußball-Meister FC Brügge am Mittwoch bereits ein Punkt (Champions League: Borussia Dortmund - FC Brügge ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Angesichts der bislang erfolgreichen Saison gibt es kaum Zweifel daran, dass das vorzeitige Weiterkommen gelingt - doch Trainer Lucien Favre warnt.

BVB mit Respekt vor Brügge

"Wir müssen eine sehr, sehr gute Leistung bringen. Wir erinnern uns alle an das Spiel dort, es war sehr, sehr schwer", sagte der Schweizer Coach am Dienstag mit Blick auf das mühsame 1:0 in Brügge zum Beginn der Champions-League-Saison.

Favre erwartet die Gäste wieder mit einer defensiven Grundordnung und auf Konter lauernd. "Es ist schwierig, dort Lücken zu finden", sagte Favre, der sich noch bestens an das Hinspiel erinnert. Damals erlöste Christian Pulisic Dortmund mit seinem Treffer in der 85. Minute, hinten stand Keeper Roman Bürki mehrfach im Mittelpunkt.

Auch Mario Götze erwartet beim Wiedersehen am Mittwoch ein "schwieriges Spiel". Der 26-Jährige betonte: "Wir haben uns viel vorgenommen, aber Brügge ist eine sehr, sehr gute Mannschaft."

Dortmund peilt Gruppensieg an

Die beiden ausstehenden Spiele gegen Brügge und zum Abschluss der Gruppenphase am 11. Dezember bei der kriselnden AS Monaco sind für den BVB von großer Bedeutung.

Bei zwei Siegen ist dem BVB Platz eins und damit ein vermeintlich leichterer Gegner im Achtelfinale sicher. Es wäre zudem ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz, Atletico Madrid, immerhin 2014 und 2016 Champions-League-Finalist, hinter sich zu lassen.

Im Fernduell um den Gruppensieg gegen Atletico Madrid kann sich der BVB keinen Ausrutscher erlauben. Zwar hat Dortmund den direkten Vergleich gegen den spanischen Spitzenklub gewonnen, doch beim 0:2 in Madrid kassierte Dortmund vor drei Wochen die erste Pflichtspielniederlage der Saison - und war dabei erstmals überhaupt deutlich unterlegen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki – Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo – Witsel, Delaney – Pulisic, Reus, Sancho – Alcacer

FC Brügge: Horvath - Poulain, Mechele, Denswil - Clinton, Vormer, Nakamba, Diatta - Rits, Vanaken - Wesley

Schiedsrichter: Gediminas Mazeika (Litauen)

So können Sie BVB - Brügge LIVE verfolgen:

TV: Sky (Einzelspiel & Konferenz)

Stream: SkyGo (Einzelspiel & Konferenz)

Liveticker: SPORT1