Die ewige Torjägerliste zum Durchklicken:

Robert Lewandowski hat gegen Benfica Lissabon sein 50. Tor in der Champions League erzielt. In der ewigen Torjägerliste schnappte sich der Pole vom FC Bayern damit eine französische Legende.

Lewandowski brauchte dafür nur 77 Spiele. Nur Ruud van Nistelrooy (62 Partien) und Lionel Messi (66) schafften ihr 50. Tor früher. Die Spitze ist mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi allerdings weit enteilt

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hatte zuletzt seinen Vorsprung vor Lionel Messi in der ewigen Torjägerliste der Champions League ausgebaut. Gegen seinen alten Klub Manchester United erzielte der portugiesische Europameister bei der 1:2-Niederlage das zwischenzeitliche 1:0 für Juventus. Der Treffer war zugleich sein erster Torerfolg in der Königsklasse in dieser Spielzeit und der erste im Trikot der Turiner.

Zuletzt war der Vorsprung des 33-Jährigen ordentlich geschmolzen. Hauptkonkurrent Lionel Messi war in dieser Champions-League Saison bereits fünfmal erfolgreich. Damit stockte der Argentinier sein Trefferkonto in der Königsklasse auf 105 Tore auf.

Ronaldo war in der vergangenen Saison mit 15 Treffern zum sechsten Mal in Serie und insgesamt schon zum siebten Mal Torschützenkönig der Champions League geworden, Messi sicherte sich bisher fünfmal die Torjägerkrone. Bester deutscher Torjäger ist Thomas Müller, der mit 42 Toren auf Rang zwölf rangiert.

