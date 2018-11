Diego Simeone hat Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund in den höchsten Tönen gelobt.

"Sie spielen einen spektakulären Fußball. Dortmund ist eines der besten Teams in Europa", sagte der Trainer von Atletico Madrid vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den BVB am Dienstag (Champions League: Atletico Madrid - Borussia Dortmund, ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der spanischen Hauptstadt. Im Hinspiel waren die Defensivkünstler des Europa-League-Siegers in Dortmund mit 0:4 unter die Räder gekommen. (Tabelle der Champions League)

Die Begegnung hat bei Simeone mächtig Eindruck hinterlassen. "Sie verfügen über ein schnelles Umschaltspiel, damit nutzen sie die Fehler des Gegners aus. Sie erleben einen hervorragenden Moment und sind in Topform", sagte der Argentinier, der auch die "hervorragende Arbeit" von BVB-Trainer Lucien Favre lobte: "Viele junge Spieler zeigen genau das, was er sich vorstellt."

Wettbewerbsübergreifend sind die Dortmunder in 15 Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen. "Wenn sie das fortsetzen, dann haben sie eine hervorragende Chance, die Bundesliga zu gewinnen", sagte Simeone. (Spielplan der Champions League)