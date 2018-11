Champions League: Fantalk auf SPORT1 verzeichnete starke TV-Quote Fantalk mit starker Quote - von Sportinformationsdienst , SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Arjen Robben (links) lässt sich für seine Tote gegen Benfica Lissabon feiern © Getty Images

Der Fantalk mit bester Quote seit einem Jahr: 950.000 Zuschauer in der Spitze verfolgen am Dienstag die Talksendung auf SPORT1.