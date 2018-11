Juventus Turin ist in der Champions League klar auf Achtelfinalkurs. (Champions League: Juventus Turin - FC Valencia, 21 Uhr im LIVETICKER)

Ein Sieg am Dienstag gegen den FC Valencia, und das Team von Cristiano Ronaldo hätte nicht nur den Einzug in die Runde der letzten 16 sicher - der Sieg wäre auch ein großer Schritt in Richtung Gruppensieg. (SERVICE: Champions League Spielplan)

Mit aktuell neun Punkten aus vier Spielen führt die "Alte Dame" die Gruppe H an, Zweiter ist Manchester United mit sieben Punkten. Ein Erfolg Turins bei gleichzeitigem Remis von United im Parallelspiel und Platz eins wäre für Ronaldo & Co. perfekt.

Das Hinspiel in Valencia konnte Juventus mit 2:0 für sich entscheiden. (SERVICE: Champions League Tabelle)

Real will Achtelfinale klarmachen

Auch Real Madrid kann bereits bei der AS Rom das Achtelfinale klarmachen. (Champions League: AS Rom - Real Madrid, 21 Uhr im LIVETICKER)

In der italienischen Hauptstadt kommt es zum Duell der punktgleichen Tabellenführer der Gruppe G. Ein Sieg für Real, und die Königlichen wären nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

ANZEIGE: Champions League LIVE bei DAZN - jetzt kostenlosen Probemonat sichern!

In der Liga setzte es für das Team von Santiago Solari eine 0:3-Klatsche beim SD Eibar - die erste unter dem neuen Cheftrainer.

City peilt Gruppensieg an

In der Gruppe der TSG 1899 Hoffenheim kann Manchester City bereits vorzeitig den Gruppensieg perfekt machen. Mit einem Sieg bei Olympique Lyon hätte das Team von Pep Guardiola Platz eins sicher.

Da City das Hinspiel gegen Lyon mit 1:2 verloren hatte, reicht ein Unentschieden zwar nicht zum sicheren Gruppensieg, aber zumindest für die nächste Runde.

Die Dienstag-Spiele der Champions League im Überblick:

Gruppe E

18.55 Uhr Uhr: AEK Athen - Ajax Amsterdam (LIVETICKER)

21 Uhr: FC Bayern - Benfica Lissabon (LIVETICKER)

Gruppe F

21 Uhr: TSG Hoffenheim - Schachtar Donezk (LIVETICKER)

21 Uhr: Olympique Lyon - Manchester City (LIVETICKER)

Gruppe G

18.55 Uhr: ZSKA Moskau - Viktoria Pilsen (LIVETICKER)

21 Uhr: AS Rom - Real Madrid (LIVETICKER)

Gruppe H

21 Uhr: Manchester United - Young Boys Bern (LIVETICKER)

21 Uhr: Juventus Turin - Valencia (LIVETICKER)

So können Sie den Champions-League-Mittwoch LIVE verfolgen:

TV: Sky (Konferenz)

Livestream: DAZN & SkyGo (Konferenz)

Liveticker: SPORT1