Das Champions-League-Powerranking zum Durchklicken:

Am Dienstag und Mittwoch steigt in der UEFA Champions League der vierte Spieltag. Bedeutet zugleich: Es geht in die Rückspiele.

Auch der FC Bayern, die TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 sind wieder im Einsatz (Alles dazu am Mittwoch jeweils ab 18.45 Uhr auch im Fantalk im TV auf SPORT1).

Mit wem ist international besonders zu rechnen? Wer rennt seiner Form hinterher? In welcher Verfassung sind die deutschen Mannschaften?

SPORT1 überprüft sämtliche Teilnehmer im großen Powerranking.