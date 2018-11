Zwei Wochen nach seinem Unterarmbruch steht Lionel Messi beim FC Barcelona vor dem Comeback.

Barca-Trainer Ernesto Valverde berief den Argentinier in den Kader für das Spiel in der Champions League am Dienstag bei Inter Mailand, obwohl er von den Ärzten noch kein grünes Licht bekam.

Ob Messi zum Einsatz kommen kann, steht noch nicht fest.

Der 31-Jährige hatte sich am 20. Oktober beim 4:2-Sieg gegen den FC Sevilla im ersten Durchgang die Speiche im rechten Arm gebrochen und musste ausgewechselt werden.

Messi verpasste deswegen unter anderem die Heimsiege gegen Inter sowie gegen Real Madrid im Clasico.