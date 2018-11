Nach dem Kantersieg des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon herrscht Aufatmen beim Rekordmeister - und auch bei Niko Kovac.

Der bekam nach dem 5:1-Sieg auch noch eine Jobgarantie - ausgestellt von Hasan Salihamidzic. "Selbstverständlich", antwortete der Sportdirektor bei Sky auf die Frage, ob es mit dem Trainer nach Bremen geht.

Salihamidzic war sehr angetan von der Leistung seiner Mannschaft. "Das Spiel hat für sich gesprochen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Mannschaft die Verantwortung übernommen hat. Dass sie endlich wie Bayern München gespielt hat und für den Trainer und für den Klub", erklärte er. (Alle Reaktionen zu Bayern-Benfica)

Salihamidzic reagiert auf Kritik

Zudem äußerte er sich zu der Kritik er zeige sich in Krisensituationen zu wenig. "Am Samstag hat der Präsident etwas gesagt. Da muss ich nicht das Gleiche sagen. Wenn ich was zu sagen habe, werde ich das sagen. Ich arbeite viel im Hintergrund."

Uli Hoeneß hatte nach dem 3:3 in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende in der Mixed Zone deutliche Kritik an seiner Mannschaft geübt, Salihamidzic schwieg.

Der Sportdirektor beantwortete zudem die Frage, ob nach dem Düsseldorf-Spiel über einen anderen Trainer nachgedacht wurde. "Nein, haben wir nicht. Wir haben uns natürlich über die Situation unterhalten, aber nicht über andere Trainer. Der Abend spricht für sich. Die Mannschaft hat die Antwort auf dem Platz gegeben."

Auch einen Kontakt zu Arsene Wenger, über den in den Medien spekuliert wurde, verneinte Salihamidzic. "Nein. Hundertprozentig nein."