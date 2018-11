PSG - Liverpool: Champions League LIVE im TV, Stream & Ticker

Für Thomas Tuchel und seinem Pariser Starensemble wird das vorletzte Gruppenspiel gegen den FC Liverpool und seinen Freund Jürgen Klopp bereits zum Finale (Champions League: PSG - Liverpool ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Bei einer Niederlage am Mittwoch droht in der Champions League das frühe Aus - ein Dämpfer für die hohen Ansprüche des Scheich-Klubs aus Paris.

"Es ist ein entscheidendes Spiel mit viel Druck. Den können wir jetzt schon spüren", sagte Tuchel im kicker.

PSG: Verlieren verboten

Mit einem Punkt Rückstand auf die führenden Teams Liverpool und SSC Neapel hat Tuchels Mannschaft eine schlechte Ausgangslage. Sollte Paris verlieren und Neapel zu Hause gegen Roter Stern Belgrad gewinnen, wäre das Pariser Aus besiegelt.

Die Erwartungen in Paris sind riesig, in den vergangenen sechs Jahren scheiterte man stets im Viertel- oder Achtelfinale. Doch während Paris in der Liga bislang ohne Punktverlust ist, leistete sich der französische Meister in der Champions League in Liverpool (2:3) und zu Hause gegen den SSC Neapel (2:2) Schwächen.

Die Spieler sind sich der prekären Lage bewusst. "Wir haben dieses Jahr große Ziele, und das Spiel gegen Liverpool ist vielleicht das wichtigste vor Weihnachten", sagt Julian Draxler. "Eine durchschnittliche Leistung reicht nicht aus. Wir müssen perfekt vorbereitet sein", meinte Kapitän Thiago Silva.

PSG bangt um Einsatz von Neymar und Mbappe

Doch mit der perfekten Vorbereitung hapert es bei Paris. Nach wie vor muss Tuchel um den Einsatz seiner Superstars Neymar und Kylian Mbappe bangen. Die beiden Stürmer brachten von ihren Länderspieleinsätzen Verletzungen mit. Neymar laboriert an einer Adduktorenverletzung im Oberschenkel, Mbappe hatte eine Prellung der Schulter erlitten.

"Ich denke, sie können spielen", sagte Tuchel am Montag, doch Genaues wusste auch der deutsche Coach nicht. Mbappe äußerte sich zu seiner Verletzung nicht weiter, meinte aber zur Ausgangslage: "Wir haben uns bisher ein bisschen schwer getan, aber wir sind immer noch im Rennen und haben unser Schicksal selbst in der Hand."

Auch Liverpool unter Druck

Doch auch Liverpool muss in Paris liefern. Durch die überraschende Pleite am vergangenen Spieltag in Belgrad haben die Reds ihren komfortablen Vorsprung verspielt.

ANZEIGE: Champions League LIVE bei DAZN - jetzt kostenlosen Probemonat sichern!

Eine Niederlage und ein gleichzeitiger Sieg von Neapel würde den letztjährigen Finalisten vor dem abschließenden Gruppenspiel zu Hause gegen die Italiener in eine brenzlige Lage bringen.

"Wir fahren dahin, um zu gewinnen", gibt sich Liverpools Xherdan Shaqiri selbstbewusst.

Während Klopps Team am Wochenende in der Meisterschaft mit dem 3:0 beim FC Watford als Zweiter weiter auf Kurs liegt, zeigten die Reds in der Königsklasse bislang zwei Gesichter. Starke Auftritte wie beim 3:2 im Hinspiel gegen Paris folgten Enttäuschungen wie beim 0:2 in Belgrad. Die letzten vier Auswärtsspiele in der Königsklasse gingen allesamt verloren - kein gutes Omen für die Partie am Mittwoch.

Die Mittwoch-Spiele der Champions League im Überblick:

Gruppe A

18.55 Uhr Uhr: Atletico Madrid - AS Monaco (LIVETICKER)

21 Uhr: Borussia Dortmund - FC Brügge (LIVETICKER)

Gruppe B

21 Uhr: PSV Eindhoven - FC Barcelona (LIVETICKER)

21 Uhr: Tottenham Hotspur - Inter Mailand (LIVETICKER)

Gruppe C

18.55 Uhr: Paris Saint-Germain - FC Liverpool (LIVETICKER)

21 Uhr: SSC Neapel - Roter Stern Belgrad (LIVETICKER)

Gruppe D

18:55 Uhr: Lok Moskau - Galatasaray Istanbul (LIVETICKER)

21 Uhr: FC Porto - FC Schalke 04 (LIVETICKER)

So können Sie den Champions-League-Mittwoch LIVE verfolgen:

TV: Sky (Konferenz)

Livestream: DAZN & SkyGo (Konferenz)

Liveticker: SPORT1