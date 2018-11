Prominenter Besuch auf der PSG-Tribüne - viel prominenter Besuch.

Die Champions-League-Partie von Paris Saint-Germain gegen den FC Liverpool (2:1) zog zahlreiche weltbekannte Stars an, die Neymar, Kylian Mbappe, Mohamed Salah und Co. in Aktion erleben wollten.

Auf der Tribüne tummelte sich beim Duell der deutschen Trainer Thomas Tuchel und Jürgen Klopp unter anderem ein Hollywood-Star, eine Rock-Legende und ein seit kurzem ebenfalls weltweit bekannter Sportler-Kollege der Männer auf dem Rasen.

Kleines Ratespiel: Erkennen Sie alle?

Wer mitmachen will - ab jetzt erstmal nicht weiterscrollen.

Die Auflösung:

- Mit dem grauen Schal, in sein Handy vertieft: Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger.

- Schwarze Baseball-Kappe, schwarze Sonnenbrille, schwarzes Outfit: Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio. Links daneben: seine Partnerin, Model Camilla Morrone.

- Am unteren Bildrand, zweiter von rechts: Frankreichs Weltmeister-Trainer Didier Deschamps.

- Die wohl härteste Nuss, aber an den Kampfsportler-Ohren zu identifizieren: UFC-Star Khabib Nurmagomedow, Bezwinger von Superstar Conor McGregor.