Torflaute beendet, der Knoten bei den Sorgenkindern geplatzt und nun die Chance auf den großen Schritt Richtung Achtelfinale in der Champions League: Mit frischem Selbstvertrauen geht Schalke 04 in das richtungweisende Duell in der Königsklasse am Dienstag gegen Galatasaray Istanbul. "Wenn es heißt: 'The trend is your friend', dann stimmt der im Moment", sagte Sportvorstand Christian Heidel (Champions League: Schalke 04 - Galatasaray Istanbul am Dienstag um 21 Uhr im LIVETICKER).

Hält der Aufwärtstrend auch gegen die Türken an, ist die K.o.-Runde zum Greifen nah.

Nach einem "Scheiß-Start" mit fünf Niederlagen zum Bundesliga-Auftakt befinden sich die Königsblauen mittlerweile "auf einem ganz guten Weg", betonte Heidel. Nur eines der letzten acht Spiele verloren die Gelsenkirchener, erstmals nach 273 torlosen Bundesliga-Minuten traf der Vizemeister beim 3:1 gegen Hannover 96 am Samstag wieder - und in der Champions League sind die ungeschlagenen Schalker mit fünf Punkten nach drei Spielen voll auf Kurs. (SERVICE: Champions League Tabelle)

Schalke will kleine Vorentscheidung

"Am Dienstag haben wir eine riesige Chance, uns noch nicht für das Achtelfinale zu qualifizieren, aber gute Voraussetzungen dafür zu schaffen", sagte Heidel. Mit einem Sieg brächte Schalke bei dann noch zwei ausstehenden Spielen vier Punkte Abstand zwischen sich und die Türken auf Rang drei, es wäre schon eine kleine Vorentscheidung im Kampf ums Weiterkommen.

Grund genug, gegen Galatasaray mutig mit breiter Brust aufzutreten - nicht zuletzt, weil auch die beiden Sorgenkinder im Angriff lang ersehnte Erfolgserlebnisse feierten. Gegen Hannover erzielte Nationalstürmer Mark Uth sein erstes Tor überhaupt für die Knappen seit seinem Wechsel im Sommer, und auch Rekordeinkauf Breel Embolo durfte nach 331 Minuten ohne Tor gegen die Niedersachsen wieder jubeln. Beim 0:0 im Hinspiel in Istanbul vor zwei Wochen hatte der Schweizer Nationalspieler allein noch vier hochkarätige Chancen versiebt.

S04 mit viel Selbstvertrauen

Zumindest in puncto Selbstvertrauen sollten die Schalker ihren Kontrahenten ein Stück voraus sein. Galatasaray ist seit vier Pflichtspielen sieglos, mit nur drei Toren verbreitete die Offensive des Rekordmeisters in diesen Partien auch keineswegs Furcht und Schrecken.

Wie hoch die Anspannung bei der Mannschaft von Trainer Fatih Terim ist, zeigte sich nach dem 2:2 im Istanbul-Derby gegen Fenerbahce am Freitag. Den Biss, der Galatasaray in den Spielen zuletzt fehlte, zeigten einige Spieler nach Abpfiff und leisteten sich wüste Prügeleien auf dem Platz. Umso wichtiger ist es für Schalke, am Dienstagabend gegen heißblütige Türken kühlen Kopf zu bewahren

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Schalke: Nübel - Caligiuri, Stambouli, Sane, Nastasic, Schöpf - Serdar, Rudy, Harit - Embolo, Uth

Istanbul: Muslera - Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ömer Bayram - Selcuk, Badou - Garry Rodrigues, Belhanda, Onyekuru - Gümüs

