Die Lose sind gezogen und der Weg zum großen Finale nach Madrid ist ein bisschen klarer für die Top-Teams der Champions League.

Bei der Auslosung zum Achtelfinale der Königsklasse bekamen die deutschen Mannschaften ausnahmslos englische Teams zugelost. Das spektakulärste Duell gibt es zwischen dem FC Bayern München und dem englischen Tabellenführer FC Liverpool mit dessen deutschem Trainer Jürgen Klopp.

Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund muss gegen den Tabellendritten der Premier League, Tottenham Hotspur ran.

Der FC Schalke 04 steht vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe gegen Manchester City mit dem Ex-Schalker Leroy Sane.

SPORT1 fasst die Reaktionen der Klubs und Spieler zur Auslosung des Achtelfinals in der Champions League zusammen:

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern):

...über das Los Liverpool: "Liverpool ist das Team der Stunde. Sie spielen guten Fußball, sehr körperbetont, geben richtig Gas. Ich habe als Spieler auch noch nicht da gespielt. Wir freuen uns drauf. Da muss man zwei gute Tage haben. Das ist eine Mannschaft, die letztes Jahr Finalist war, die top besetzt ist. Das ist ein Brocken, aber darauf freut man sich als Spieler. Das nehmen wir an. Das sind die Aufgaben in einer Karriere, die zu meistern sind"

...über Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: "Klopp ist ein Top-Trainer, spielt ganz gut mit den Medien Doppelpass. Ein deutsches Duell auf der Ebene. Deshalb sehr interessant."

Hans Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung Borussia Dortmund):

...zum Los Tottenham: "Wir haben sie schon zwei Mal gehabt, einmal in der Europa League, einmal in der Champions League. Einmal haben wir uns durchgesetzt, einmal Tottenham. Das ist ein starker Gegner, ein 50:50-Spiel. Aber wir haben schon den Anspruch, da weiterzukommen. Man muss nur in die Tabelle gucken, dann weiß man, wie stark die sind."

...über das Los Liverpool für den FC Bayern: "Natürlich ist das ein schweres Los für die Bayern. Aber sie haben auch die Möglichkeit, das zu gewinnen. Das ist genau so ein 50:50-Spiel wie bei uns. Es ist ein richtiges Highlight für die Fans."

Das Achtelfinale der Champions League im Überblick © SPORT1

Ian Rush (Liverpool-Legende, bei DAZN): "Liverpool ist momentan eine Mannschaft, die man erst mal schlagen muss."

