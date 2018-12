Die BVB-Stars in der Einzelkritik zum Durchklicken:

Borussia Dortmund feierte bei der AS Monaco einen ungefährdeten Sieg. Das 2:0 sicherte den runderneuerten Dortmundern sogar den ersten Platz in der Gruppe A - weil Atletico Madrid in Brügge nur 0:0 spielte. (Tabellen der Champions League)

Überragender Mann auf Seiten der Dortmunder B-Elf war Raphael Guerreiro, der beide Treffer erzielte. Er empfahl sich für die erste Elf. Ein starkes Comeback feierte Marcel Schmelzer. Der 30-Jährige fehlte über zwei Monate mit einem Knochenödem. Die fehlende Spielpraxis war ihm überhaupt nicht anzumerken.

