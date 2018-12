Die Ausgangslagen vor dem letzten Champions-League-Spieltag zum Durchklicken

Vier der 16 Achtelfinal-Tickets sind in der UEFA Champions League noch zu vergeben. Während es in der Häfte der Gruppen nur noch um die finalen Platzierungen geht, droht in Gruppe C Dramatisches.

In der Knaller-Gruppe um Jürgen Klopps FC Liverpool und Thomas Tuchels Paris St. Germain ist wirklich noch alles möglich.

Alle Infos zum letzten Gruppenspieltag am Dienstag und am Mittwoch ab 20.30 Uhr im Fantalk LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und im konstenlosen LIVESTREAM

Die Reds können sowohl als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen, als auch als Tabellenletzter sogar die Qualifikation für die Europa-League-Zwischenrunde verpassen. (Champions League: Der sechste Spieltag der Gruppenphase am Dienstag ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Und die deutschen Vertreter. Da hofft die TSG Hoffenheim auf ein Wunder von Manchester, der FC Bayern und Borussia Dortmund wollen den Gruppensieg und der FC Schalke will einfach eine Reaktion für die bittere Derby-Niederlage zeigen.

ANZEIGE: Champions League LIVE bei DAZN - jetzt kostenlosen Probemonat sichern!

Es sind also noch vier Loskugeln für die Auslosung des Achtelfinals (am Freitag ab 12 Uhr im LIVETICKER) zu vergeben, zahlreiche weitere Entscheidungen stehen an.

SPORT1 präsentiert die Ausgangslagen vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase.