Der dramatische 1:0-Sieg gegen den SSC Neapel reicht dem FC Liverpool zum Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Doch dafür braucht es am Ende eine Rettungstat von Torhüter Alisson. Der brasilianische Schlussmann hatte in der Nachspielzeit mit einer spektakulären Reaktion das knappe 1:0 festgehalten. Zuvor hatte Mo Salah die Reds in Führung gebracht.

In der Presse wird der Brasilianer für seine Rettungstat gefeiert. Die italienischen Medien trauern mit Neapel.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zum Liverpool-Krimi zusammen.