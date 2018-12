Mit vier Siegen in sieben Partien haben die deutschen Europapokal-Starter in dieser den Rückstand in der UEFA Fünfjahreswertung auf Italien weiter verkürzen können.

Dank der Erfolge von Borussia Dortmund und Schalke 04 in der Champions League und den Dreiern von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in der Europa League beträgt der Rückstand der Bundesliga (69.784 Punkte) auf die italienische Serie A (72.154 Punkte) auf Platz drei noch 2.370 Punkte.

Schon jetzt ist die Bilanz der aktuellen Saison nach der soeben beendeten Vorrunde besser als die Ausbeute der kompletten Vorsaison. In der laufenden Spielzeit erspielten die deutschen Teams im Europapokal 13.071 Punkte, im Vorjahr waren es nur 9.857 Punkte.

Angeführt wird die Fünfjahreswertung weiterhin souverän von Spanien (97.569 Punkte). England folgt mit 75.605 Punkten auf Platz zwei.