Das Form-Ranking der Champions League zum Durchklicken:

Herbe Pokal-Pleiten für Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo und den AS Rom, Liga-Rückschläge für Jürgen Klopps FC Liverpool und Pep Guardiolas Manchester City, Verletzungs-Frust bei PSG und BVB-Gegner Tottenham Hotspur.

Rund zwei Wochen vor dem Beginn der K.o.-Phase in der Champions League am 12. Februar 2019 ist das internationale Fußball-Geschehen in allen europäischen Ländern in vollem Gange.

SPORT1 hat alle 16 Achtelfinal-Teilnehmer unter die Lupe genommen und verglichen. Wie sind die Gegner des FC Bayern München, von Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in Form, wer hat im Moment die besten Aussichten aus dem Henkelpott? Die Antworten gibt es im Ranking.