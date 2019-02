Das ist nicht die feine englische Art!

Bayer Leverkusen hat Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund nach dessen 0:3-Niederlage im Wembley-Stadion gegen Tottenham Hotspur verspottet.

Auf dem offiziellen Twitterkanal schrieb Leverkusen: "Kann eben nicht jeder in Wembley gewinnen."

Zur Erinnerung: Im Jahr 2016 gewann Leverkusen nach einem Tor von Kevin Kampl mit 1:0 im englischen Fußball-Tempel. Die Bilanz des BVB im zweitgrößten Stadion Europas sieht dagegen sehr schlecht aus: drei Niederlagen bei drei Spielen.

Am Abend kam Bayer Leverkusen zur Besinnung und entschuldigte sich für unangebrachten Tweet, der im Netz vor allem unter BVB-Anhängern für Wirbel gesorgt hatte.

"Ein kleiner Nachtrag: Bevor diesen Tweet hier jemand falsch auffasst. Natürlich drücken wir allen deutschen Vereinen in Europa die Daumen. Wir erinnern uns eben immer noch gerne an das 1:0 von Kevin Kampl 2016 zurück. Sorry BVB", schrieb Leverkusen.