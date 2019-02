Die Vorfreude steigt minütlich auf das mit Spannung erwartete Duell im Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern ( Champions League: FC Liverpool - FC Bayern München ab 21 Uhr im LIVETICKER , alle Infos dazu auch im Fantalk ab 20.30 Uhr im TV auf SPORT1 ).

Erstmals seit April 1981 treffen der englische Traditionsklub und der deutsche Rekordmeister wieder im Europapokal an der Anfield Road aufeinander.

Und die Vorzeichen lassen ein intensives Duell auf Augenhöhe erwarten. Schließlich trifft der aktuelle Tabellenzweite aus der Premier League auf den Zweiten der Bundesliga.

Anzeige

Bayern-Präsident Uli Hoeneß zu Gast im CHECK24 Doppelpass - am 24. Februar ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Kovac: "Müssen demütig bleiben"

Der gegenseitige Respekt ist entsprechend groß.

"Wir müssen den Gegner respektieren. Wir müssen realistisch, demütig und bescheiden bleiben", sagte Bayern-Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, für das neben den verletzten Arjen Robben und Corentin Tolisso auch der erkrankte Jerome Boateng ausfällt. Die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Kingsley Coman dürften dabei sein, auch bei Franck Ribery sieht es gut aus. Der Routinier wurde in der Nacht auf Montag zum fünften Mal Vater und landete am Montagabend in Liverpool.

Klopp hat Respekt vor Bayern

Auch Liverpool wird den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. "Wir müssen uns zu hundert Prozent auf diese Partie am Dienstag konzentrieren, sonst haben wir keine Chance", sagte Trainer Jürgen Klopp.

In personeller Hinsicht wollte sich der frühere Bundesliga-Trainer nicht in die Karten schauen lassen. Ob Innenverteidiger Dejan Lovren (Verletzung am Oberschenkel) rechtzeitig fit ist, ließ der Coach offen. Auch Xherdan Shaqiri und Fabinho waren angeschlagen.

"Sonntag hat er trainiert und das sah gut aus", sagte Klopp über Shaqiri. Abwehrchef Virgil van Dijk fehlt im Hinspiel auf jeden Fall wegen einer Sperre. Dazu bangen die Reds um Roberto Firmino, der sich mit einer Viruserkrankung herumschlägt.

So können Sie Liverpool - Bayern LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1