Sergio Ramos droht nach dem 2:1-Sieg von Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Ajax Amsterdam ein Nachspiel.

Der Kapitän hatte sich nur zwei Minuten nach Asensios Siegtreffer eine Gelbe Karte abgeholt, als er Kasper Dolberg im Mittelfeld stoppte. Es war Ramos' dritte Verwarnung in der laufenden Champions-League-Saison, damit fehlt der Spanier im Rückspiel.

Wie sich nach der Partie herausstellte, hat sich der spanische Nationalspieler den gelben Karton durchaus absichtlich abgeholt, um in einem möglichen Viertelfinale einsatzbereit zu sein.

"Ja, mit Blick auf das Ergebnis hatte ich das schon irgendwo im Hinterkopf. Ich will damit nicht sagen, dass ich unseren Gegner unterschätze, aber manchmal muss man eben Entscheidungen treffen. Und ich habe mich dafür entschieden", wurde Ramos bei RealTotal zitiert.

Sergio Ramos droht Sperre durch UEFA

Eine absichtlich in Kauf genommene Sperre könnte von der UEFA aber mit einem weiteren Spiel Sperre sanktioniert werden. Wohl auch deswegen ruderte Ramos zurück. Laut RealTotal reagierte er zunächst in der Mixed Zone, ehe er auch auf Twitter Stellung nahm.

"Ich will klarstellen, dass es mir am meisten wehtut, dass ich die Karte nicht erzwungen habe und die Mannschaft von der Tribüne aus wie ein Fan unterstützen werde, um im Viertelfinale wieder dabei sein zu können", so Ramos.

Carvajal von UEFA bestraft

Das die UEFA bei einer absichtlichen Gelben Karte durchgreift, bewies sie bereits im letzten Jahr. Ramos' Teamkollege Dani Carvajal war im vergangenen Jahr durch jene UEFA-Regelung betroffen, als er beim 6:0 über APOEL absichtlich die Gelbe Karte sah. Er verpasste daraufhin das Spiel gegen Borussia Dortmund und auch das Hinspiel im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain.

