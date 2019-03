Champions League: Pressestimmen zu PSG - Manchester United

"Schande", "Diebstahl", "Albtraum": Das Achtelfinal-Aus des Vorjahres-Halbfinalisten AS Rom hat in Italien für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. In Zentrum der Kritik stand nach dem 1:3 nach Verlängerung beim FC Porto vor allem Schiedsrichter Cüneyt Cakir. Der Türke hatte in der Verlängerung bei zwei möglichen Elfmeter-Entscheidungen den Videobeweis zur Hilfe gezogen. Während Porto einen Strafstoß zugesprochen bekam, verwehrte Cakir der Roma in der Nachspielzeit nach Ansicht der Videobilder einen Elfmeter. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen

© Getty Images