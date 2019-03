Das 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern war vor allem von der Taktik geprägt, Rasenschach vom Allerfeinsten.

Nur keine Fehler machen, lautete die oberste Devise in Anfield - hervorragend umgesetzt vom deutschen Rekordmeister, der die gefürchtete Angriffsmaschinerie der Reds kaum zur Entfaltung kommen ließ.

Am heutigen Mittwoch steht nun Teil zwei des Achtelfinal-Krachers in der Münchner Allianz Arena auf dem Programm. (Champions League: FC Bayern - FC Liverpool, ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos dazu auch im Fantalk ab 20 Uhr im TV auf SPORT1)

Müller und Kimmich gesperrt

Die Statistik macht den Münchnern grundsätzlich Mut. Denn nach einem 0:0 in der ersten Partie auswärts kamen sie bislang sieben Mal weiter. Nur ein einziges Mal reichte dieses Resultat nicht: im Pokal der Landesmeister 1981, ausgerechnet gegen Liverpool.

Personell gehen die Bayern gehandicapt ins Duell um den Einzug ins Viertelfinale: Joshua Kimmich sowie Thomas Müller fehlen gesperrt und Arjen Robben, der nach monatelanger Pause gerne sein Comeback gegen Liverpool gefeiert hätte, fällt nach einer Wadenverletzung erneut aus. Wen Trainer Niko Kovac in der Abwehrzentrale aufstellt, ist eine weitere spannende Frage.

Van Dijk kehrt bei Liverpool zurück

"Ich habe drei Weltklasse-Innenverteidiger", erklärte der Kroate dazu auf der Pressekonferenz am Dienstag. "Ich könnte die Augen schließen, jeder der drei könnte morgen Abend spielen. Ich habe für morgen eine Idee, diese ist aber noch nicht vollends abgeschlossen."

Bei Liverpool kehrt der im Hinspiel gesperrte Abwehrchef Virgil van Dijk ins Team zurück - das ohnehin schon schwierige Unterfangen, die Engländer defensiv in Bedrängnis zu bringen (nur 17 Gegentore in 30 Spielen in der Premier League), wird somit nochmal bedeutend schwieriger. "Es ist super, mit ihm zu spielen", schwärmte Tohüter Allison Becker von van Dijk. "Er gibt uns Beständigkeit. Gerade bei hohen Bällen ist er wichtig."

Kovac trainiert Elfmeterschießen nicht

Liverpools Trainer Jürgen Klopp erwartet eine ähnlich zähe Auseinandersetzung wie im Hinspiel. "Du brauchst Rhythmus, Bayern ist Weltklasse. Du musst sie auf absolut hohem Niveau verteidigen", erklärte der 51-Jährige. "Wenn du den Ball hast, musst du Selbstvertrauen haben. Es wird Momente geben, in denen wir dominieren. Die Balance zu halten, ist das Schwierige."

Spätestens im Elfmeterschießen wird am heutigen Abend ein Sieger ermittelt. Für Kovac übrigens kein Grund für eine gesonderte Einheit: "Wir haben das nicht trainiert. Entweder man kann es oder man kann es nicht."

