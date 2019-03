Bundestrainer Joachim Löw kehrt offenbar acht Tage nach dem Rauswurf von Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng nach München zurück.

Wie die Bild berichtet, will sich der 59-Jährige am Mittwoch das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool ansehen (Champions League: FC Bayern - FC Liverpool, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Löw war offenbar seit dem Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger im August nicht mehr in der Allianz Arena zu Gast.

Begegnung mit Müller auf der Tribüne?

Der Bundestrainer will sich vor dem Kracher offenbar mit DFB-Manager Oliver Bierhoff sowie seinen Co-Trainern Marcus Sorg und Andreas Köpke über die anstehende Nominierung für die Länderspiele Ende März unterhalten, anschließend geht es ins Stadion.

Dort sitzt er normalerweise auf der VIP-Tribüne in der Nähe der Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Auch eine Begegnung mit dem rotgesperrten Müller ist möglich.

Rummenigge und Müller übten in den vergangenen Tagen Kritik am Vorgehen des Bundestrainers, auch einige Bayern-Fans protestierten am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg (6:0) gegen Löw. Präsident Hoeneß will sich nach dem Liverpool-Spiel über das DFB-Aus für das Weltmeister-Trio äußern.