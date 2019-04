Ajax Amsterdam ist das Team der Stunde in der Champions League. Nachdem die Niederländer in den letzten Jahren schon früh die Segel streichen mussten, stehen sie nun im Viertelfinale gegen Juventus Turin (Champions League: Ajax Amsterdam - Juventus Turin ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Mit Manchester United gegen FC Barcelona findet eine zweite Viertelfinalbegegnung statt (Champions League: Manchester United - FC Barcelona ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Real-Bezwinger Ajax vor dem nächsten Coup?

Ajax hat nicht erst im Achtelfinale der Champions League auf sich aufmerksam gemacht. Im März hat das Team von Trainer Erik ten Hag die amtierenden Titelträger Real Madrid aus dem Wettbewerb geworfen. Auf das 2:1 im Hinspiel folgte ein deutlicher 4:1-Sieg - ausgerechnet in Madrid. Für das nun folgende Duell in der heimischen Johan Cruyff Arena scheinen sie gut aufgestellt zu sein.

Gegner Juventus Turin hatte zuletzt im Viertelfinale mehr zu kämpfen. Nach einer 0:2-Niederlage bei Atlético Madrid waren die Italiener bereits angezählt. Im Rückspiel erholte sich die "Alte Dame". Dank eines Hattricks von Cristiano Ronaldo ging es doch noch eine Runde weiter. Zum Problem könnte im Spiel gegen Ajax werden, dass Juve auf Emre Can verzichten muss.

ManUnited fordert Barcelona

Zuhause muss Manchester United gegen den FC Barcelona ran. Das letzte Champions-League-Spiel in Old Trafford haben die Briten verloren, Paris Saint-Germain gewann mit 2:0. Das Rückspiel war an Dramatik kaum zu überbieten. ManU lag zwar mit 2:1 vorne, was aber nicht zum Weiterkommen gereicht hätte. Ein Strafstoß in der Nachspielzeit brachte dann die Entscheidung. Marcus Rashford verwandelte, was ManU dank der Auswärtstor-Regelung weiterbrachte.

Manchesters Gegner Barcelona setzte sich nach einem 0:0 im Hinspiel mit einem klaren 5:1 gegen Olympique Lyon durch. Barcelona kommt nach einem Sieg gestärkt aus dem Ligaduell mit Atlético Madrid, das am vergangenen Wochenende stattfand. Die Katalanen sind in der spanischen Liga unangefochten vorne.

