Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Ajax Amsterdam (Champions League: Ajax Amsterdam - Juventus Turin, ab 21 Uhr im LIVETICKER) hofft ganz Turin darauf, dass Cristiano Ronaldo rechtzeitig wieder fit wird.

Der Superstar von Juventus hatte sich im März beim Länderspiel gegen Serbien eine Oberschenkelverletzung zugezogen, am Montag stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein.

Auch Emre Can weiß um die Bedeutung von CR7 für die Titelhoffnungen der "Alten Dame" in der Königsklasse.

Anzeige

"Der Ronaldo-Effekt ist extrem. Ob in der Stadt, im Verein, in der Liga - alle reden über ihn", sagte Can, der selbst verletzungsbedingt im Hinspiel fehlen wird, bei DAZN.

Alles zum Champions-League-Viertelfinale auch im Fantalk ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream

Can schwärmt von Ronaldo

"Was er auf dem Platz leistet, ist unfassbar", schwärmt Can vom fünfmaligen Weltfußballer. "Allein seine Leistung gegen Atletico war der Wahnsinn."

Im Achtelfinal-Rückspiel hatte der 34-Jährige das Duell nach dem 0:2 im Hinspiel im Alleingang gedreht und alle Tore zum 3:0-Sieg erzielt.

Wie Ronaldo, hat auch Can die Champions-League-Trophäe bereits gewonnen. 2013 stand er zwar im Kader des FC Bayern, hat aber keine einzige Minute gespielt. „Deshalb fühle ich mich rückblickend auch nicht als Champions-League-Sieger“, sagt der 25-Jährige.

DAZN gratis testen und das Champions-League-Spiel Ajax - Juventus live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Auch wenn er derzeit verletzt ist, sei er der Meinung, "eine gute Rückrunde" zu spielen und "in Topform" zu sein. Deshalb zeigte er sich auch "extrem enttäuscht" von der Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw, der ihn nicht für die ersten Länderspiele des Jahres nominiert hat. Allerdings akzeptiere er die Entscheidungen des Bundestrainers und versuche, "diese Enttäuschung in Kraft umzuwandeln".