Als Fernando Llorente den Ball hinter die Linie gedrückt hatte, fragte man sich zu allererst, wie er das denn nun gemacht hatte. Nach einer Ecke von Kieran Trippier war es eine Mischung aus Arm und Hüfte, mit der er das 3:4 bei Manchester City erzielte. Dieses Tor verhalft den Tottenham Hotspur zum Halbfinaleinzug in der Champions League.

Ajax träumt vom Finale - Spurs sind gewarnt

"Ich hatte richtig Angst", gab der Spanier nach dem Spiel in der Mixed Zone zu. "Ich dachte, dass sie das Tor annullieren werden." Das taten die Schiedsrichter aber nicht. Eine ziemlich knifflige Entscheidung, die am Ende aber wohl in Ordnung ging. 20 aufreibende Minuten später stand das Weiterkommen der Spurs fest. "Das war wie im Film", meinte Llorente.

Wie im Film, das könnte man auch über die Karriere des 34-Jährigen sagen, die sich wie ein Hollywood-Drehbuch liest. Begonnen hat sie in Bilbao. Bei Athletic verbrachte Llorente neun Jahre und wurde zur Klub-Legende. Der "Lion King" wird er seitdem genannt, der König der "Los Leones", der Löwen. So werden die Spieler des Klubs genannt.

Llorente wurde bei Athletic Bilbao zur Legende

In 327 Spielen erzielte der Stürmer 111 Tore für Bilbao. Im Sommer 2013 folgte dann der Wechsel zu Juventus Turin. Zu diesem Zeitpunkt war er mit der spanischen Nationalmannschaft bereits Welt- und Europameister geworden, auch wenn er in den Turnieren insgesamt nur ein einziges Spiel bestritt.

Auch in Italien lief es für Llorente. Mit Juve gewann er dreimal die Serie A. Einziger Tiefschlag: 2015 verlor er das Finale der Champions League gegen den FC Barcelona mit 1:3, er wurde in der 85. Minute eingewechselt.

Als 1,95 Metern-Hüne in Turin nicht mehr erste Wahl war, verließ er den Klub wieder in Richtung Spanien. Beim FC Sevilla lief es nicht schlecht, immerhin gewann er mit dem Team die Europa League. Allerdings auch nicht wirklich gut, da er in den wichtigen Spielen nicht zum Zug kam. Im UEL-Finale gegen den FC Liverpool saß er 90 Minuten auf der Bank.

Nach einem Jahr folgte daher der Wechsel zu Swansea City. Auch in Wales verbrachte er nur eine Saison - denn dank seiner 15 Tore weckte er das Interesse von Tottenham.

Bei Tottenham Hotspur nur Joker

Bei den Spurs war Llorente von Beginn an als Joker eingeplant. Er spielte nicht regelmäßig, wenn dann meist nur wenige Minuten. In der aktuellen Saison stand der Mittelstürmer bei 19 Premier-League-Spielen auf dem Feld. Allerdings kommt er insgesamt nur auf 606 Minuten. In der Champions League sind es sogar nur 91 Minuten in sechs Spielen.

Im Spätherbst seiner Karriere ist Llorente zwar noch der Lion King, aber nicht der Star seines Teams. Nicht mehr der Go-To-Guy, nicht mehr der Spieler, auf dem alle Hoffnungen des Teams und auch der Fans liegen.

Das sind bei den Spurs längst andere Spieler. Harry Kane zum Beispiel, der als einer der besten Stürmer der Welt gilt. Oder Heung-min Son, der sich in der Form seines Lebens befindet. .

Das Problem der Spurs ist nur, dass diese beiden Hoffnungsträger beim Halbfinal-Hinspiel gegen Ajax Amsterdam nicht dabei sind. Kane fehlt verletzt, er könnte sogar die komplette restliche Saison ausfallen. Son hat sich gegen City die zweite Gelbe Karte eingehandelt und ist für das Spiel im neuen Tottenham Hotspur Stadium gesperrt. (Das Spiel im LIVETICKER)

Llorente hat die Chance auf ein Happy End

Es führt eigentlich kaum ein Weg an dem Helden des Viertelfinal-Rückspiels vorbei. An Fernando Llorente, der wohl endlich mal in einem wichtigen Spiel von Beginn an auf dem Feld stehen wird. "Ich glaube fest an Schicksal", erzählte der Spanier bei Spurs TV. "Weil ich 2015 das Finale mit Juve gegen Barcelona verloren habe. Ich glaube an eine zweite Chance."

Eine zweite Chance, so könnte man die Situation für Llorente tatsächlich nennen. Zum Ende seiner Karriere ist er plötzlich noch einmal wichtig. Er bekommt die Chance, die er bislang, trotz erfolgreicher Jahre in seiner Karriere, kaum bekam. Er kann die Spurs dem Titel in der Champions League näherbringen.

Vielleicht ist es für Llorente sogar eines der größten Spiele überhaupt. Womöglich ist es auch sein letzter Auftritt auf der ganz großen Fußball-Bühne. Die Frage ist nur, welche Wendung das Drehbuch seiner Karriere noch parat hat? Er und die Spurs sind auf jeden Fall bereit, für das große Happy End in der Geschichte des Lion King.