Der Halbfinal-Kracher in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool steigt am 1. und 7. Mai. Das gab die Europäische Fußball-Union am Donnerstag bekannt. Barcelona mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat zunächst Heimrecht.

Der spanische Meister hatte sich im Viertelfinale gegen Manchester United durchgesetzt, Vorjahresfinalist Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp löste seine Aufgabe gegen den FC Porto mühelos.

Das zweite Halbfinale zwischen Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam findet am 30. April und 8. Mai statt. Dortmund- und Manchester-City-Bezwinger Tottenham spielt zunächst daheim. Das Finale der Königsklasse findet am 1. Juni in Madrid statt. Alle Spiele gibt es im SPORT1-LIVETICKER.

Anzeige

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE