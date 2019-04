Die Champions-League-Saison neigt sich dem Ende zu. Vier verbleibende Teams wollen sich für das Endspiel im Estadio Metropolitano in Madrid qualifizieren.

Bevor am Mittwoch Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool beim FC Barcelona gefordert ist, steigt das erste Halbfinale am Dienstagabend in London.

Tottenham Hotspur empfängt im Halbfinal-Hinspiel das Überraschungsteam von Ajax Amsterdam (Champions League: Tottenham Hotspur - Ajax Amstedam: ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Anzeige

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Dabei drüften die Spurs vor den Niederländern gewarnt sein, denn Ajax' Erfolgsweg forderte prominente Opfer (Hier zum Champions League Spielplan).

Ajax Amsterdam, der Favoritenschreck

Bereits im Achtelfinale musste sich Titelverteidiger Real Madrid den Mannen von Ajax-Trainer Erik ten Hag beugen. Vor allem der 4:1-Erfolg im Estadio Santiago Bernabeu dürfte sich in das Gedächtnis eingebrannt haben.

Im Viertelfinale wurde mit Juventus Turin ein weiterer Titelanwärter eliminiert. Selbst die Tore von Juves Superstar Cristiano Ronaldo konnten Amsterdam nicht stoppen.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Nun wollen die Niederländer gegen Tottenham ihren Traum vom ersten Champions-League-Finale seit 23 Jahren erfüllen.

Tottenham mit zahlreichen Ex-Ajax-Spielern

Für die Spurs ist bereits das Erreichen des Halbfinals historisch. Die Londoner sind erstmals seit 1961/62 wieder unter den letzten vier Teams im wichtigsten Pokal-Wettbewerb Europas.

Auf dem Weg ins Halbfinale bezwang Tottenham sehr souverän Borussia Dortmund im Achtelfinale, um in der nächsten Runde in zwei sehr spannenden Duellen Pep Guardiola und Manchester City aus dem Bewerb zu werfen.

Für einige Spurs-Spieler dürfte das Aufeinandertreffen mit Ajax etwas ganz Besonderes sein. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez und Christian Eriksen trugen allesamt das weiß-rote Trikot der Amsterdamer.

Spurs ohne Super-Duo gegen Ajax

Tottenham und Amsterdam trafen im Europapokal übrigens nur 1981/82 in der ersten Runde des Europapokals der Pokalsieger aufeinander. Die Spurs behielten mit einem 3:1 in Amsterdam und einem 3:0 an der White Hart Lane die Oberhand.

Allerdings gehen die Engländer stark ersatzgeschwächt in das Halbfinal-Hinspiel. Neben Torjäger Harry Kane, der mit einer schweren Bänderverletzung im linken Knöchel ausfällt, wird auch Heung-Min Son seiner Mannschaft nicht zur Verfügung stehen.

Der Südkoreaner, der mit insgesamt drei Treffern quasi im Alleingang für das City-Aus sorgte, fehlt gelbgesperrt. Kurios: Wie der frühere Bundesliga-Profi nach dem Spiel bei Sky sagte, hatte er selbst überhaupt keine Ahnung von einer drohenden Sperre. Dennoch ist Son vor dem Spiel zuversichtlich: "Ich glaube an unsere Mannschaft, sie wird eine gute Leistung bringen und ein gutes Ergebnis erreichen."

Auf der Gegenseite kann ten Hag aus den Vollen schöpfen und seine erste Elf aufbieten.

Es verspricht ein spannender Champions-League-Abend zu werden.

So können sie das Champions-League-Viertelfinale LIVE verfolgen:

Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam

TV: Sky

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App