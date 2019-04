In den ersten beiden Rückspielen des Champions-League-Viertelfinals scheinen die Rollen klar verteilt zu sein. Der FC Barcelona (FC Barcelona vs. Manchester United: ab 21 Uhr im LIVETICKER) und Juventus Turin (Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam: ab 21 Uhr im LIVETICKER) sind die Favoriten aufs Weiterkommen, spielen jeweils zuhause.

Spätestens die "holländische Nacht" im Santiago Bernabéu hat aber gezeigt, dass in der K.O.-Runde der Königsklasse alles möglich ist. (Hier zum Spielplan der Champions League)

Pogba: "Wir können Barca schlagen"

Manchester United hat das Hinspiel zwar mit 0:1 gegen Barcelona verloren, hielt jedoch in der zweiten Halbzeit dagegen und wahrte so die Chancen auf ein Weiterkommen. Für die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer wäre es das erste Champions-League-Halbfinale seit 2011.

Mittelfeld-Star Paul Pogba schickte unmittelbar nach dem Hinspiel eine amtliche Kampfansage in Richtung Katalonien: "Wir können sie schlagen und glauben daran. Auch wenn sie zuhause spielen, sind wir immer noch Manchester United. Wir müssen unsere Chancen nutzen und hinten ähnlich wenig zulassen, dann haben wir eine Chance. Ihr habt gesehen, was in Paris passiert ist."

Der FC Barcelona kann im Duell mit dem englischen Rekordmeister wieder auf eine Offensiv-Waffe zurückgreifen: Der Franzose Ousmane Dembélé spielte nach überwundenem Muskelbündelriss am Wochenende 60 Minuten gegen Huesca und wird Trainer Luis Enrique am Dienstag zur Verfügung stehen.

Can vor Juve-Comeback - Khedira fraglich

Im zweiten Viertelfinale des Abends will Favoritenschreck Ajax Amsterdam auch gegen den italienischen Primus Juventus Turin für eine Überraschung sorgen. Im Hinspiel war Ajax über weite Strecken die bessere Mannschaft, verpasste aber einen Sieg - so blieb es beim 1:1, womit die Italiener gut leben konnten.

Am Samstag setzte es für die "Alte Dame" aber überraschend die vierte Saisonpleite bei SPAL Ferrara. Superstar Cristiano Ronaldo wurde für die Champions League geschont, lediglich Youngster Moise Kean konnte sich mit einem Treffer für einen Startelfeinsatz am Dienstag empfehlen. Dass der Kean aber tatsächlich gegen Ajax beginnen wird, ist ob der von Trainer Allegri garantierten Rückkehr Ronaldos in die Startelf eher unwahrscheinlich.

Eine erfreuliche Nachricht gibt es für Emre Can. Der Deutsche könnte am Dienstag in die Mannschaft zurückkehren, laut Allegri gehe es Can "viel besser". Sami Khedira wird aller Voraussicht nach nicht im Kader der Italiener stehen. Der Weltmeister klagt über Wadenprobleme.

Ajax will auch Juve schocken

Die Spaß-Kicker aus den Niederlanden bangen währenddessen um den Einsatz von Supertalent Frenkie de Jong. Der 21-jährige musste beim 6:2-Sieg gegen Excelsior vorzeitig ausgewechselt werden. "Wir wollen kein Risiko eingehen", erklärte Ajax-Coach Erik ten Hag nach dem Spiel.

Gegen Real Madrid hat die hochtalentierte Ajax-Truppe bereits ihre Auswärtsstärke unter Beweis gestellt. Die Marschroute gab ten Hag vor: "Es geht darum, so viel wie möglich in der gegnerischen Hälfte zu spielen. Alle greifen an, alle verteidigen."

So können sie das Champions-League-Viertelfinale LIVE verfolgen:

FC Barcelona - Manchester United

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App

Juventus Turin - Ajax Amsterdam

TV (Konferenz): Sky

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App