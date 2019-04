In der Premier League liefern sich der FC Liverpool und Manchester City einen echten Krimi um die englische Meisterschaft. Nun zählen die Teams von Jürgen Klopp und Pep Guardiola auch in der Champions League zu den absoluten Top-Favoriten auf die europäische Fußball-Krone.

Während die "Reds" mit dem FC Bayern München im Achtelfinale aber schon den ersten Härtetest erfolgreich bestanden haben, war der FC Schalke 04 für die "Citizens" lediglich ein Warm-Up für das Viertelfinale.

Nun können die beiden Top-Teams im Fernduell zeigen, wer aktuell in der besseren Verfassung ist und damit die Nase im doppelten Titelrennen vorne hat. Hier zum Champions League Spielplan.

Anzeige

Liverpool mit guten Erinnerungen an Porto

Die bessere Ausgangslage in diesem Fernduell hat eindeutig der FC Liverpool. Nach dem 2:0-Hinspielerfolg gegen den FC Porto an der heimischen Anfield Road geht Klopps Team mit einem beruhigendem Vorsprung in das Rückspiel (FC Porto - FC Liverpool: ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker). Dazu haben die Engländer sehr gute Erinnerungen an das Estadio do Dragao. In der vergangenen CL-Saison feierte man dort einen 5:0-Triumph im Sechzehntelfinale.

Das Ergebnis hört sich nach totaler Dominanz an, erzählt aber nicht die ganze Story. Vor allem die erste Hälfte war heiß umkämpft. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre eine Halbzeitführung der Portugiesen möglich und nicht unverdient gewesen.

Dazu glänzt der FC Porto in diesem Jahr mit einer überragenden Heimbilanz. Bisher hat der portugiesische Meister in seinen CL-Heimspielen immer mindestens ein Tor erzielt und ging stets als Sieger vom Platz.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Daher dürften die Gäste von der Insel mehr als gewarnt sein. Die Viertelfinalserie gegen den 28-maligen Titelträger Portugals ist noch nicht entschieden.

Manchester City in der Pflicht

Allerdings sind das Probleme, die Manchester City gerne hätte. Gegen Tottenham Hotspur (Manchester City - Tottenham Hotspur: ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) muss das Team von Pep Guardiola einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.

Eine gute Nachricht hatten die "Sky Blues" aber bereits vor dem Spiel zu vermelden. Vincent Kompany hat verkündet, dass er auch nächste Saison im Etihad Stadium spielen will. "Ja, ich spiele nächste Saison hier. Ich bin ein Teil der Familie und wir haben das wie eine Familie geregelt", erklärte die Klublegende seinen Verbleib.

Der belgische Nationalspieler ist nicht nur Kapitän und dienstältester Spieler, er ist auch der emotionale Anführer des Teams. Das stellte er auch gleich wieder unter Beweis. "Aber meine Verlängerung ist jetzt nicht von Bedeutung. Ich werde hier weiterspielen und alles versuchen, noch mehr Titel zu gewinnen."

Neben dieser freudigen Nachricht für alle City-Fans, kann Guardiola auch auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Mit Kevin De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva und David Silva haben alle Stars am Mannschaftstraining teilgenommen und kämpfen um die Plätz in der Startaufstellung.

Ganz anders ist die Gemütslage bei Tottenham. Der Heimsieg ohne Gegentor sollte die "Lilywhites" vor dem Rückspiel eigentlich optimistisch stimmen. Aber personaltechnisch müssen die Londoner einen prominenten Ausfall verkraften. Superstar Harry Kane verletzte sich im Hinspiel am Knöchel und fällt womöglich für den Rest der Saison aus. Der Einsatz von Dele Alli ist nach seinem Handbruch gegen City ebenfalls fraglich.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

So können sie das Champions-League-Viertelfinale LIVE verfolgen:

FC Porto - FC Liverpool

TV (Konferenz): Sky

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App

Manchester City - Tottenham Hotspur

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App