Jürgen Klopp vom FC Liverpool warnt vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Porto am Mittwoch trotz 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel vor verfrühter Euphorie. Als mahnendes Beispiel führte Klopp das Achtelfinale an, als Porto gegen die AS Rom nach einer Hinspielniederlage noch weiterkam.

"Wir haben die beiden Spiele gegen Rom gesehen, und der Start in das Rückspiel war sehr stark. Da wusste man, dass es anders wird", sagte Klopp. Das letzte Aufeinandertreffen im Drachenstadion hatte Liverpool im Vorjahr 5:0 gewonnen, der 51-Jährige stellte jedoch klar: "Es war ein ziemlich verrücktes Spiel. Bis zum 2:0 war es komplett offen. Porto ist ein richtig gutes Team."

Klopp will keine Lobeshymnen

Lobeshymnen auf die aktuelle Verfassung der Reds, die zuletzt in der Liga 2:0 gegen den FC Chelsea gewannen und weiterhin - wenn auch mit einem Spiel mehr - Tabellenführer vor Manchester City sind, schiebt Klopp beiseite.

"Wir sind nicht hier, um unsere Situation zu feiern, sondern um in die nächste Runde zu kommen. Die Saison ist noch nicht vorbei", sagte der frühere BVB-Coach.