Die ersten beiden Hinspiele des Viertelfinals in der Champions League sind Geschichte - und beide Male setzten sich die Gastgeber durch.

Tottenham Hotspur gewann 1:0 gegen Manchester City, der FC Liverpool setzte sich mit 2:0 gegen den FC Porto durch.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky und aus der Mixed Zone zusammen.

FC Liverpool - FC Porto 2:0 (2:0)

Jürgen Klopp: "Alles ist gut. Wir wollten heute so gut wie möglich auftreten, und ich denke, das ist uns auch gelungen. Wir haben vorher nicht so genau gewusst, was uns erwartet. Aber insgesamt war es ein gutes Spiel. Das zweite Tor war Weltklasse. Mo (Salah, d.R.) war stark und unser Kapitän Henderson über die rechte Seite auch richtig gut. Wir wissen, dass wir noch ein zweites Spiel spielen müssen und heute noch keine Entscheidung gefallen ist. Wir müssen nach Porto fahren und nochmals kämpfen."

Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0 (0:0)

Heung-Min Son: "Ich bin sehr stolz, jetzt zweimal in Folge getroffen zu haben, das ist etwas ganz Besonderes (Son hatte schon das erste Premier-League-Tor im neuen Stadion geschossen, d.R.). Den ersten Elfmeter habe ich nicht richtig gesehen, das kann ich nicht beurteilen. Beim Tor habe ich einfach weitergespielt, der Ball war nicht im Aus. In diesem Stadion zu spielen ist was Besonderes. Wir haben ein Zuhause vermisst. Zwei Spiele zwei Siege ist nicht so schlecht."

...über das Rückspiel in Manchester: "Auswärts wird es nochmal schwerer. Wir werden Spaß haben und fighten."

...über die Verletzung von Harry Kane: "Harry ist sehr wichtig für uns, ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist."

Pep Guardiola: "Es war eine richtig gute Vorstellung von uns, das ist Champions League. Wir haben verloren, aber es gibt ja noch das Rückspiel. Wir haben heute ein bisschen defensiver gespielt, deswegen lief es nach vorne nicht so gut. Normalerweise macht er [Agüero] den Elfmeter rein, das hätte uns geholfen. Nächstes Mal trifft er wieder."

Ilkay Gündogan: "Wir haben im Spielaufbau nicht mutig gespielt, einfache Fehler gemacht. Ich weiß nicht warum, aber in wichtigen Spielen scheinen uns die Nerven zu flattern. In großen Spielen muss man die Ruhe behalten und einfach spielen, das macht eine Topmannschaft aus. Wir haben oft die falschen Entscheidungen getroffen. Ich habe das Gefühl, dass wir denken, wir müssen etwas Besonderes machen, nur weil es Champions League ist. Manchmal ist weniger mehr. Bis zum Elfmeter haben wir richtig gut gespielt, ich habe das Gefühl, solche Negativereignisse werfen uns immer viel zu sehr zurück. Ich glaube, wenn wir den Elfer reingemacht hätten, hätten wir Tottenham heute auseinander genommen. Das darf natürlich einer großen Mannschaft nicht passieren und deswegen sind wir noch keine."

...über den Gegentreffer: "Son macht das natürlich nicht schlecht, obwohl man das Tor auch verteidigen kann"