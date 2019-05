Zuversichtlich und mit personell voller Kapelle geht Ajax Amsterdam in das zweite Spiel gegen Tottenham Hotspur im Halbfinale der Champions League. (Champions League, Halbfinale Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das Hinspiel in der vergangenen Woche hatte Ajax mit einem knappen 1:0 gewonnen. Nun kann das Überraschungsteam der aktuellen CL-Saison vor heimischem Publikum den Einzug ins Finale klarmachen - und dort auf den FC Liverpool treffen, der sich am Dienstagabend sensationell mit 4:0 gegen den FC Barcelona durchsetzte.

Den entscheidenden Treffer im Hinspiel erzielte Donny van den Beek für Ajax in der ersten Halbzeit.

Die Aufstellungen im Rückspiel:

Ajax Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, F. de Jong - Ziyech, van de Beek, David Neres - Tadic

Tottenham Hotspur: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, D. Rose - Wanyama - Sissoko, Eriksen - Alli - Son, Lucas Moura

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Einige Tottenham-Spieler waren auch für Ajax aktiv

Es war ein denkwürdiges Spiel, schließlich erlitt Tottenhams Jan Vertonghen eine schwere Kopfverletzung. Der Belgier, dessen Gesicht nach dem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Toby Alderweireld und dem Gegenspieler André Onana blutüberströmt war, ging später trotz seiner schwerwiegenden Verletzung wieder auf den Platz.

Vertonghen und Alderweireld sind nur zwei Spieler von Tottenham, die früher bereits im rot-weißen Ajax-Trikot aufgelaufen sind. Auch Davinson Sanchez und Christian Eriksen waren für den Klub aus den Niederlanden bereits aktiv.

Ajax hatte am Wochenende den Sieg im niederländischen Pokal geholt und dürfte mit Aufwind in das Rückspiel gegen Tottenham gehen. In der Eredivisie läuft es auf ein enges Duell mit dem PSV Eindhoven hinaus.

Tottenham mit Niederlagenserie

Die Erwartungen von Tottenham dürften hingegen gedämpfter sein. In der Premier League hat der Tabellenvierte am Wochenende gegen den AFC Bournemouth verloren. Auch am Wochenende davor musste der Klub eine Niederlage hinnehmen. Nach drei Niederlagen in Serie will das Team mit einem Sieg in der Amsterdamer Johan Cruyff Arena die Trendwende einleiten.

Wegen des knappen Ergebnisses in der Hinrunde kann Tottenham allerdings mit einem ebenfalls knappen Sieg für den Finaleinzug sorgen. Das verspricht Spannung.

So können Sie Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App