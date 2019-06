Spektakel, Fußball-Gala, Wunder - die Superlative nach dem sensationellen 4:0-Erfolg des FC Liverpools im Halbfinale gegen den FC Barcelona kannten keine Grenzen. Nach dem 0:3 im Hinspiel setzte aber wirklich Niemand mehr auch nur einen Pfifferling auf das Team von Jürgen Klopp. Aber die Reds haben bewiesen: Totgesagte leben länger!

Damit kommt es im Champions League-Finale im Wanda Metropolitano in Madrid nun zum Duell um Europas Fußballkrone zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool. (Champions League Finale: Tottenham Hotspur - FC Liverpool, ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Es ist das zweite rein englische Finale in der Geschichte der UEFA Champions League und zum ersten Mal seit 2015 heißt der Sieger nicht Real Madrid. Dazu kann sich die Premier League als selbsternannt beste Liga der Welt seit 2012 wieder den Henkelpott sichern.

Klopp nimmt dritten Anlauf

Für den FC Liverpool ist es das zweite Finale in Folge. Nachdem man im Vorjahr Real Madrid noch mit 1:3 unterlegen ist, will man in diesem Jahr endlich den großen Triumph feiern. Es wäre für die Reds der insgesamt sechste Titel im Europapokal der Landesmeister oder Champions League. Letztmals konnte man sich 2005 in einem epischen Finale gegen den AC Mailand im Elfmeterschießen durchsetzen. (Service: Die Spiele der Champions-League-Saison im SPORT1-Datencenter)

Für Jürgen Klopp ist es bereits der dritte Anlauf auf den Champions League-Titel. 2013 hatte er mit Borussia Dortmund im deutschen Duell gegen den FC Bayern München das Nachsehen und im Vorjahr setzte es eben die Niederlage gegen die Königlichen aus Madrid. Aber im dritten Versuch soll es nun endlich klappen.

"Aller guten Dinge sind drei! Ich habe mit Mainz auch drei Anläufe gebraucht, um aufzusteigen. Hoffen wir mal, dass es bei Champions League genauso ist. Das fände ich dann richtig cool", hofft Klopp auf ein gutes Omen.

Respekt vor Tottenham

Allerdings ist sich der Reds-Coach bewusst, dass das Finale gegen den Ligakonkurrenten kein Selbstläufer wird. Zwar kennen sich die Teams aus dem Effeff, aber ein Finale hat seine eigenen Gesetze - und das Finale in der Champions League sowieso. "Wir kennen uns gegenseitig aus der Liga sehr gut, aber es ist etwas ganz anderes, wenn man in einem Champions-League-Finale gegeneinander spielt", so Klopp.

Aber unabhängig davon will man sich bei den Reds auch nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen. Die eigenen Stärken haben das Team ins Finale gebracht und auf diese soll jetzt auch wieder vertraut werden. "Wir wollen die Art von Fußball spielen, für die wir stehen. Wir müssen LFC-Fußball spielen. Das ist der Plan, aber es wird trotzdem schwierig. Aber das ist uns bewusst, also denken wir nicht viel darüber nach. Wenn wir auf unserem absoluten Topniveau spielen, dann sind wir schwierig zu schlagen!"

Mit der Rückkehr von Roberto Firmino ist die Ausgangslage der Reds auf jeden Fall besser geworden. Nun bleibt für ihn nur zu hoffen, dass seine Spieler dieses Topniveau auch abrufen können. Mit einer erneuten Niederlage würde Jürgen Klopp, wenn man das EL-Finale 2016 mit einbezieht, bereits sein viertes internationales Finale verlieren. Eine Bilanz, die er gerne vermeiden würde.

Tottenham mit Kane

Die Rückkehr von Harry Kane hat die Aufgabe der Reds allerdings nicht leichter gemacht. Nachdem sich der Stürmer beim Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City verletzt hatte und seitdem sein Team nur von der Tribüne unterstützen konnte, meldete er sich rechtzeitig zum Finale wieder fit.

"Ich fühle mich gut", sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft am Montag: "Ich bin nun soweit, dass ich wieder für jedes Spiel bereit bin. Wenn das Finale heute wäre, könnte ich spielen." Auch sein Coach Mauricio Pochettino zeigte sich optimistisch: "Harry Kane hat in der vergangenen Woche am Freitag und Samstag angefangen, mit dem Team zu trainieren. Seine Situation ist sehr positiv", sagte der Argentinier. Er erklärte weiter: "Wir werden abwarten und sehen, welche Fortschritte er macht."

Voraussichtliche Aufstellungen

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Wanyama - Alli, Eriksen, Son - Kane (Moura)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho - Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

