Die Champions-League-Saison geht in ihre richtig heiße Phase. Vier verbleibende Teams wollen sich für das Endspiel im Estadio Metropolitano in Madrid qualifizieren.

Nach dem ersten Halbfinale zwischen Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam, das die Niederländer mit 1:0 in London gewannen, steht am Mittwochabend das zweite Halbfinale an. Hier sind Jürgen Klopp und der FC Liverpool beim Starensemble des FC Barcelona gefordert. (Barcelona gegen Liverpool ab 21.00 Uhr im Liveticker)

Wer in diesem Duell der Giganten favorisiert ist, ist nicht leicht zu beantworten. (Service: Spielplan der Champions League)

Barcelona hat bereits einen Titel sicher

Den spanischen Meistertitel hat Barca bereits vorzeitig unter Dach und Fach gebracht und La Liga in dieser Saison fast nach Belieben dominiert. Die Katalanen können sich also voll und ganz auf die Königsklasse konzentrieren. Der FC Liverpool hingegen braucht seine Kräfte noch in zwei wichtigen Wettbewerben: Neben der Champions League liefern sich die Reds derzeit in der Premier League ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Manchester City um die Meisterschaft.

Dieser Faktor könnte am Ende ein Vorteil für Barcelona sein.

Barcelona abhängig von Messi und ter Stegen

Im bisherigen Saisonverlauf konnten sich die Katalanen stets auf Lionel Messi und Luis Suarez verlassen, die die Liga-Torschützenliste mit 31 bzw. 18 Treffern anführen. Auch die Torschützenliste der Champions League führt "La Pulga" an: zehn Tore hat er aktuell auf seinem Konto - so viel wie kein anderer Spieler.

Die Katalanen sind also vor allem von einem treffsicheren Messi abhängig, der auch im Viertelfinale gegen Manchester United zwei Treffer erzielte. Ihn muss unter anderem Liverpools Star-Verteidiger Virgil van Dijk, der in dieser Woche zum Spieler des Jahres der Premier League gewählt wurde, ausstellen. Ein Duell, das mitunter eine Schlüsselrolle spielen wird.

Desweiteren wird es in dieser Begegnung auf den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ankommen, der Barca in dieser Saison ebenfalls oft gerettet hat. Von ihm wird gegen die Reds-Offensive um Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Fiormino eine Top-Leistung gefordert sein.

Klopp will sein drittes CL-Finale

Liverpool geht mit ordentlich Rückenwind in die Partie: In den letzten zehn Spielen ab es zehn Siege, allgemein sind ist das Team seit 19 Partien ungeschlagen. Auf dem Weg ins Halbfinale schalteten die Engländer unter anderem den FC Bayern sowie den FC Porto aus.

Nach dem verlorenem Endspiel im vergangenen Jahr gegen Real Madrid winkt den Reds der zweite Final-Einzug in Folge. Für Trainer Jürgen Klopp wäre es das bereits dritte Finale: Er stand 2013 mit Borussia Dortmund im Endspiel von Wembley.

So können Sie FC Barcelona - FC Liverpool verfolgen:

TV: Sky

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App