20 Jahre ist das legendäre Finale der Champions League mittlerweile her, bei dem Manchester United gegen den FC Bayern München in der Nachspielzeit den 0:1-Rückstand drehte und so den Münchnern eine der schmerzhaftesten Niederlagen der Vereinsgeschichte beibrachte.

Anlässlich des Jubiläums treffen die Legenden-Mannschaften der beiden Teams aufeinander, bei den "Red Devils" sind nahezu alle Spieler von '99 dabei.

SPORT1 gibt den Kader-Überblick.