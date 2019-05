Jürgen Klopps magische Nächte zum Durchklicken:

Bildergalerie Die magischen Nächte des Jürgen Klopp 20 Bilder

Jürgen Klopp hat den Henkelpott fest im Visier. Dreieinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt beim FC Liverpool will er nach dem verlorenen Endspiel im Vorjahr nun am Samstag in Madrid gegen Tottenham Hotspur endlich den ersten Titel mit den Reds holen. (Champions League: Tottenham Hotspur - FC Liverpool, Samstag 21 Uhr im LIVETICKER)

Erst ein Wunder gegen den FC Barcelona machte den erneuten Finaleinzug erst möglich. Nach einem 0:3 im Hinspiel bei den Katalanen, lösten die Reds dank eines 4:0-Erfolgs ihr Finalticket.

DAZN gratis testen und das Champions-League-Finale Tottenham - Liverpool mit Experte Per Mertesacker live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Das Mega-Comeback an der Anfield Road ist nicht der erste Streich des deutschen Trainers. SPORT1 zeigt die magischen Nächte in der Karriere von Jürgen Klopp