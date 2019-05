Am Sonntag stieg in Manchester im Old Trafford das hochkarätig besetzte Legendenspiel zwischen dem FC Bayern und Manchester United. 20 Jahre nach der dramatischen 1:2-Niederlage im Finale der UEFA Champions League hatten die Bayern gegen die Red Devils die Chance, Revanche zu nehmen.

"Ich fühle diesen Schmerz noch. Ich denke immer noch: 'Was ist schief gelaufen?' Es beschäftigt mich immer noch", gibt der ehemalige Bayern-Verteidiger Sammy Kuffour im Interview mit der britischen Times offen zu. "Wenn die Tore gezeigt werden, dann gehe ich raus."

SPORT1 zeigt das Duell mit zahlreichen früheren Weltstars re-live ab 20.30 Uhr. Das Spiel ist zudem im 24/7-Livestream auf den digitalen SPORT1-Plattformen zu sehen, dort sind auch Highlight-Clips der besten Szenen zu finden.

Beim Legendenspiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester United sind viele prominente Namen dabei, die auch beim Finaldrama 1999 auf dem Platz standen. Auf Seiten der Münchner sind das unter anderem Lothar Matthäus, SPORT1-Experte Stefan Effenberg, Michael Tarnat, Markus Babbel oder Carsten Jancker.

Zudem wird das Team von vielen weiteren bekannten Ex-Profis wie Giovane Elber, Roy Makaay, Luca Toni, Zé Roberto oder Daniel von Buyten verstärkt.

Sir Alex Ferguson feiert Comeback

Auch der Kader der Red Devils kann sich mit Klub-Ikonen wie Peter Schmeichel, David Beckham, Jaap Stam, Gary Neville oder den beiden Finaltorschützen Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer, dem aktuellen Coach von ManUnited, sehen lassen.

Zur Krönung des Starauflaufs kehrte Sir Alex Ferguson zu diesem besonderen Anlass auf die Trainerbank zurück. SPORT1 zeigt das Legendenduell am Montag re-live ab 20.30 Uhr. Aus dem Old Trafford meldet sich Moderatorin Ruth Hofmann, als Kommentator ist Oliver Forster im Einsatz.