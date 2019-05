Die Champions-League-Rangliste zum Durchklicken:

Seit 1992 spielen die besten Mannschaften Europas in der Champions League um den begehrten Henkelpott. Vor dem Endspiel der diesjährigen Spielzeit in Madrid veröffentlicht die UEFA eine Liste der Teams, die die meisten Punkte in der Königsklasse gesammelt haben.

SPORT1 zeigt die 20 besten Mannschaften in der Geschichte der Champions League. Neben vielen etablierten Teams findet sich in der Liste auch die ein oder andere Überraschung wieder.