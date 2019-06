+++ 12.31 Uhr: Innenstadt Madrids in englischer Hand +++

Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Champions-League-Finals zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool (Champions League: Tottenham Hotspur - FC Liverpool, ab 21 Uhr im LIVETICKER) befindet sich die Innenstadt Madrids fest in englischer Hand. Auf den Fanfesten unter anderem auf dem Plaza Mayor tummelten sich zahlreiche Personen in Trikots der Reds sowie der Spurs. Das Bier floss bereits am Vormittag in Strömen, viele Menschen suchten noch nach Tickets.

Die Fans beider Vereine stimmen sich zudem in verschiedenen Fanzonen am Plaza de Salvador Dali (Liverpool) sowie am Plaza de Colon (Tottenham) auf das Spiel ein. Am Abend wird erwartet, dass mehrere Zehntausend Fans die Pubs aufsuchen, um dort die Partie der beiden Premier-League-Klubs zu verfolgen. 35.000 englische Fans sollen eine Karte für das Endspiel besitzen, insgesamt rechneten die Behörden mit 100.000 Engländern in der Stadt.

In der Nacht auf Samstag war es in der spanischen Hauptstadt relativ ruhig geblieben. Die Polizei nahm fünf Fans vorübergehend fest. Insgesamt sind 4700 Sicherheitskräfte im Einsatz, so viele wie noch nie zuvor bei einer Sportveranstaltung in Madrid. Auch Drohnen werden zu Überwachungszwecken eingesetzt.

+++ 10.33 Uhr: Reds-Talent Glatzel: "Klopp hat Intensität erhöht" +++

Paul Glatzel spielt bereits seit der U9 beim FC Liverpool. In dieser Saison kam der Stürmer in der U18, in der Youth League mit der U19 und bereits vereinzelt in der U23 zum Einsatz – und unterzeichnete seinen ersten Profivertrag bei den Reds. Der in Liverpool geborene Sohn deutscher Eltern ist ein echtes Eigengewächs und kennt den Klub in- und auswendig.

"Der ganze Verein ist wie eine große Familie. Alle arbeiten für die Ziele zusammen", sagt Glatzel zu SPORT1 und lobt den Einfluss von Trainer Jürgen Klopp: "Als Jürgen Klopp 2015 zu uns kam, hat er noch mal in jedem Bereich die Intensivität erhöht - vor allem auf dem Feld. Man sieht ja jede Woche, wie das Gegenpressing abläuft und die Spieler alles reinhauen."

Im exklusiven SPORT1-Interview spricht verrät der 18-Jährige, wie ihm Klopp beim ersten Profi-Training half, was Steven Gerrard "vor jedem Spiel gesagt" hat - und was er vom Endspiel der Königsklasse erwartet.

+++ 9.03 Uhr: Karius lehnt Liverpools Einladung ab +++

Der Unglücksrabe des Champions-League-Finals 2017/18, Loris Karius, wird dem Endspiel in diesem Jahr fern bleiben. Er geht nicht auf die Einladung des FC Liverpool ein, hat dafür aber auch einen Grund.

Zur Erinnerung: Der damalige Reds-Keeper leitete die Niederlage gegen Real Madrid ein, indem er gleich zweifach patzte. Inzwischen wurde Karius in die Türkei ausgeliehen, spielt für Besiktas Istanbul.

Der FC Liverpool hat den Deutschen nun zum Finale in Madrid eingeladen und ihm Tickets bereitgestellt. Karius schlug die Einladung allerdings aus, der Torhüter weilt derzeit auf Mykonos, ist dort mit Freundin Sophia Thomalla im Urlaub. Die Absage sollen die Reds laut der englischen "Sun" akzeptiert haben.

+++ 8.11 Uhr: Liverpool-Fan reist mit 45-Euro-Wagen an +++

Die spanische AS berichtet über den englischen Liverpool-Fan Simon Wilson, der den weiten Weg in die spanische Hauptstadt zum Champions-League-Finale, in einem Auto machte, dass er für 45 Euro erstand.

Wilson hatte Karten für das Endspiel gewonnen. Dann der Schock: Der Preis für die Hin- und Rückreise per Flugzeug lag bei 800 Euro. Zu viel für den Engländer, er musste einen anderen Weg finden.

Bei Facebook bat er um Hilfe und seine Freunde brachten ihn mit jemandem zusammen, der das vermutlich günstigste Auto aller Zeiten anbot.

Wilson kaufte einen Skoda Favorit GLXI für 45 Euro. "Er läuft, ich kaufte ihn und machte mir über die Probleme später Sorgen", sagte er, dass Finale im Wanda Metropolitano am Samstagabend bereits im Hinterkopf.

Er begann seine Reise durch den Eurotunnel, doch der Wagen ließ ihn im Stich und so war er gezwungen seine Reise im Zug zu beenden.

+++ Klopp kann wieder auf Firmino bauen +++

Roberto Firmino ist für das Champions-League-Finale einsatzbereit. Der Stürmer vom FC Liverpool hatte aufgrund einer Muskelverletzung zuletzt im April gespielt.

"Er ist bereit", sagte Klopp einen Tag vor dem Endspiel im Wanda Metropolitano. Ob der Brasilianer auch in der Startelf steht, wollte der Coach nicht verraten.

Die denkwürdigsten Endspiele der Königsklasse Die denkwürdigsten Endspiele der Königsklasse

+++ Klopp "Rekordhalter im Halbfinale gewinnen"

Im dritten Anlauf will Jürgen Klopp erstmals die Königsklasse gewinnen.

In der vergangenen Saison war der deutsche Trainer mit dem FC Liverpool im Finale an Real Madrid gescheitert. 2013 verlor er das Endspiel mit dem BVB gegen Bayern München.

Klopp nimmt seinen "Final-Fluch" anscheinend gelassen und sagte auf der Pressekonferenz vor dem Finale: "Wir sind zumindest in den vergangenen sieben Jahren der Weltrekordhalter darin, Halbfinals zu gewinnen."